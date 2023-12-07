В Хабаровском крае из-за циклона закрыли участок федеральной трассы

Ограничение касается пассажирских автобусов

ХАБАРОВСК, 7 декабря. /ТАСС/. Движение автобусов ограничили на участке трассы Хабаровск - Лидога с подъездом к Комсомольску-на-Амуре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"С 05:45 (22:45 мск 6 декабря) введено ограничение для движения пассажирских автобусов на участке федеральной автодороги А-376 сообщением Хабаровск - Лидога с подъездом к городу Комсомольску-на-Амуре", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.

На Хабаровский край начал оказывать влияние снежный циклон. 7 и 8 декабря непогода коснется части центральных и северных районов региона. На территории Советско-Гаванского, Ванинского, Николаевского, Ульчского, Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского районов ожидаются осадки в виде снега, местами сильные. Усилится ветер, порывы могут достигать 15-20 м/с. В самом северном Охотском районе прогнозируется снег с метелью. Ветер до 18-23 м/с, с порывами до 24-29 м/с.