Дата рассмотрения апелляции пока не назначена

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Защита обжаловала заочный приговор издателю "Медиазоны" Петру Верзилову (признан в РФ иноагентом), осужденному на 8,5 года колонии за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В суд поступила апелляционная жалоба на приговор Верзилову", - сказал источник агентства.

Жалобу рассмотрят в апелляционной инстанции Мосгорсуда. Дата рассмотрения пока не назначена.

Басманный суд Москвы ранее приговорил Верзилова к 8,5 года колонии общего режима, ему также запрещено в течение четырех лет заниматься администрированием сайтов. Верзилов находится за границей, наказание ему начнет исчисляться с момента задержания или экстрадиции.

Верзилова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).

Находящийся за рубежом Верзилов объявлен в розыск и заочно арестован. Дело в его отношении возбудили из-за двух публикаций в Twitter и двух постов в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) о событиях в Буче. Ранее основателя интернет-ресурса "Медиазона" (признан в РФ СМИ-иноагентом) объявили в розыск по делу о сокрытии второго гражданства. По версии следствия, Верзилов не предоставил сведения о наличии у него гражданства Канады.