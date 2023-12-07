На Камчатке в 2023 году построили две базовые станции для улучшения мобильной связи

Их установили на дорогах регионального значения

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 декабря. /ТАСС/. Две базовые станции для улучшения мобильной связи построены в 2023 году на камчатских дорогах регионального значения, в том числе ведущих к туристическим объектам. Об этом ТАСС сообщили министр цифрового развития региона Николай Киселев.

"Знаковым событием текущего года стал запуск двух проектов по строительству базовых станций на территориях дорог регионального значения. Первая из них находится в районе 13-го кордона (трасса ведет в поселок Паратунка, где расположены горячие термальные источники - прим. ТАСС). Также в конце ноября была построена и запущена базовая станция последнего поколения в районе примыкания автомобильной дороги Крапивная - Эссо на дороге Мильково - Ключи - Усть-Камчатск. Там установлена вышка высотой более 30 м. На расстоянии 130 км от Мильково и в 274 км от Усть-Камчатска сейчас обеспечено устойчивое покрытие связью в трех направлениях: в сторону Мильково, Усть-Камчатска и Анавгая. Голосовая связь появляется на расстоянии 8-10 км от базовой станции, а устойчивое покрытие LTE - на расстоянии 6 км", - сказал министр.

Он добавил, что в планах региона на 2024 год - строительство базовых станций в самых удаленных населенных пунктах полуострова - Хайрюзово, Ковран, Воямполка, Лесная, Седанка - за счет средств регионального бюджета. Сейчас там наблюдаются перебои с предоставлением услуг мобильной связи.