Работы по очистке Бранденбургских ворот от нанесенной экоактивистами краски завершили

По данным телеканала ZDF, местные власти намерены получить от виновных компенсацию за нанесенный ущерб

БЕРЛИН, 7 декабря. /ТАСС/. Работы по очистке одного из главных символов Берлина - Бранденбургских ворот - от краски, которой ворота в сентябре забрызгали экоактивисты радикального движения Letzte Generation, успешно завершили. Об этом сообщил телеканал ZDF.

На этой неделе эксперты осмотрели ворота и подтвердили, что краска удалена. Местные власти намерены получить от виновных компенсацию за нанесенный ущерб и взыскать с них сумму в размере порядка €115 тыс. Именно столько было потрачено на очистку известной берлинской достопримечательности. Строительные леса, установленные для очистки ворот, в ближайшее время демонтируют.

17 сентября экоактивисты движения Letzte Generation забрызгали краской Бранденбургские ворота. Они нанесли желтую и оранжевую краску на пять колонн Бранденбургских ворот. Впоследствии 14 человек были задержаны. Первоначальная очистка горячей водой под давлением не дала результата. 16 ноября экоактивисты во второй раз измазали краской Бранденбургские ворота.

Letzte Generation призывает к более решительной борьбе с изменением климата, ограничению скорости на автомагистралях и снижению стоимости проезда в общественном транспорте. Представители движения неоднократно подчеркивали, что будут проводить акции до тех пор, пока власти Германии не найдут оптимального решения. Кабмин ФРГ неоднократно критиковал их действия.

Участники Letzte Generation регулярно перекрывают улицы в ФРГ, приклеивая себя к асфальту. На рассмотрении в прокуратуре Берлина находится порядка 2,5 тыс. дел в отношении экоактивистов. Ранее они забрызгали оранжевой краской одну из самых известных достопримечательностей Берлина - Часы мира на площади Александерплац. В декабре 2022 года представители движения спилили верхушку рождественской ели возле Бранденбургских ворот в Берлине, в феврале свалили дерево перед ведомством канцлера. В марте они облили черной краской стеклянную инсталляцию с выгравированными статьями Конституции ФРГ, расположенную у здания Бундестага в Берлине.