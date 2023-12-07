Кружковое движение НТИ запускает конкурс проектов с открытым кодом

Его участниками могут стать школьники, а также студенты колледжей и вузов

ТАСС, 7 декабря. Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) открывает набор заявок на III Всероссийский конкурс проектов с открытым кодом - программным обеспечением, предназначенным для публичного доступа. Участие в нем примут сотни российских школьников, сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения НТИ.

"Кружковое движение НТИ открыло прием заявок на III Всероссийский конкурс проектов с открытым кодом. Участниками могут стать школьники и студенты вузов и колледжей, которые разрабатывают программное обеспечение с открытым кодом или дорабатывают уже существующие проекты. Подать заявку можно на сайте конкурса до 1 марта 2024 года", - говорится в сообщении.

С прошлого сезона конкурс сопровождается специальной образовательной программой, помогающей участникам разработать и опубликовать собственный проект с открытым кодом или выбрать популярный проект, по которому можно предложить улучшения. Участников ждут мастер-классы, митапы, вебинары от опытных специалистов отрасли, полезные инструкции и материалы от экспертов. Ежегодно конкурсный отбор продолжает всероссийская программа IT-стажировок "Код для всех", где школьники, студенты и молодые разработчики попадают на оплачиваемые стажировки в крупные компании - "Яндекс", Postgres Professional, CyberOK, РОББО, Axiom JDK и другие. За два года заявки на программу подали более 1,8 тыс. участников, по итогам часть стажеров получили предложения о трудоустройстве.

"Решения с открытым кодом являются одним из условий технологического развития страны. Мы в Кружковом движении НТИ полностью поддерживаем культуру открытого кода и стремимся вовлечь в эту сферу как можно больше школьников и студентов. За два года вокруг нашего конкурса и программы стажировок сформировалось большое сообщество энтузиастов, где учащиеся погружаются в тематику открытого кода, молодые разработчики обмениваются идеями и эффективными решениями, а ведущие IT-компании пополняют кадровый резерв талантливыми специалистами", - сказал председатель оргкомитета конкурса, проректор НИУ ВШЭ, лидер рабочей группы НТИ "Кружковое движение" Дмитрий Земцов.

Участники конкурса, представившие лучшие проекты, получат экспертизу от представителей ведущих технологических компаний, смогут подготовить к публикации статью о проекте и участвовать в отборе на оплачиваемые стажировки. Также достижения учитываются в конкурсе цифровых портфолио "Талант НТО", который ежегодно проводит Кружковое движение НТИ, - победители и призеры могут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в ведущие российские университеты.