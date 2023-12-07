В Иркутской области на трассе "Байкал" ограничили движение

Причиной стал снегопад

ИРКУТСК, 7 декабря. /ТАСС/. Ограничение на движение большегрузов и автобусов введено на участке федеральной трассы Р-258 "Байкал" в Иркутской области из-за снега. Об этом сообщила пресс-служба Упрдор "Прибайкалье".

"На федеральной трассе Р-258 "Байкал" ограничено движение большегрузного транспорта и автобусов. Ограничение для проезда действует на участке с 100 по 24 километры (поселок Култук - обход города Иркутска) из-за снегопада", - говорится в сообщении.

На участке работают сотрудники Упрдор и ГИБДД. Спецтехника занимается расчисткой трассы.

Федеральная трасса Р-258 протяженностью около 1,1 тыс. км проходит по территории Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края, является продолжением на восток федеральной трассы Р-255 "Сибирь".