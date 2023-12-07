На Камчатке открыли участок дороги до национального поселка

Его ранее закрывали из-за пурги

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 декабря. /ТАСС/. Движение по более чем 100 км дороги регионального значения до поселка Палана открыли на Камчатке. Запрет действовал из-за пурги, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"Днем 7 декабря возобновлено движение для легковых видов транспорта на участке с 322 по 435 км автозимника Анавгай - Палана, между селом Воямполка и поселком Палана. Движение закрывали в связи с ограниченной видимостью, обильными снежными осадками и сильным ветром. Скопления автотранспорта там нет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о закрытии движения на участке дороги.

Поселок Палана расположен в 650 км от Петропавловска-Камчатского. Там живут около 3 000 человек, большинство из них относятся к коренным малочисленным народам Дальнего Востока.