На Сахалие прогнозируют сильную метель

По данным синоптиков, она начнется в регионе в ночь на 8 декабря

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют в ночь на 8 декабря приход циклона в Сахалинскую область. Сильный снег и ветер ожидается в центральной и северной частях острова, сообщили ТАСС в Сахалинском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Циклон с запада принесет сильные осадки в виде снега и мокрого снега, местами очень сильные осадки - 20 мм и более за 12 часов, усиление ветра, метель, гололедные явления", - рассказали в управлении.

По информации синоптиков, особенно сильно погода ухудшится в Тымовском, Смирныховском, Поронайском, Макаровском, Углегорском, Ногликском, Александровске-Сахалинском районах - центре и севере Сахалина. После этого на острове ожидается похолодание на 3-4 градуса.

Сейчас на Сахалине спокойная погода, ветра нет, временами идут дожди. Температура воздуха в Южно-Сахалинске в дневное время - плюс 7 градусов. На автодорогах сильная гололедица. Ранее сообщалось, что из-за обледенения полотна закрывается одна из трасс на юге острова, отмечается большое количество ДТП.