Вирусолог: гонконгский тип вируса составляет основную массу заболеваемости гриппом в РФ

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Гонконгский вариант гриппа, который активно циркулировал в мире в 60-е годы, составляет основную массу заболеваемости среди россиян в 2023 году. Об этом заявил академик РАН и вирусолог Сергей Нетесов в интервью газете "Известия".

"Не очень обычная вещь с вирусом в этом году: в России в основном циркулирует вариант - дальний потомок гонконгского вируса гриппа 1968 года. Эволюционно он далеко ушел от своего прототипа, его несколько лет было мало в общей массе вариантов вируса гриппа. И это может быть одной из причин нынешнего небольшого запоздания в подъеме заболеваемости", - рассказал Нетесов.

"Основную массу заболеваемости гриппом обеспечивают вирусы гонконгского типа, - сообщил он. - Они изменились по сравнению с предыдущими сезонами, и из-за этого вакцинологи изменили вакцинный штамм".

По словам ученого, поздний подъем заболеваемости в этом году также связан с уменьшением интенсивности авиаперелетов, что замедляет приход инфекций из других стран.

Вирусолог пояснил, что пик заболеваемости респираторными инфекциями варьируется от начала января до начала февраля. Он отметил, что сейчас грипп распространяется намного медленнее, чем коронавирус.

"По данным НИИ гриппа в Санкт-Петербурге, в этом году заболеваемость пока что существенно ниже, чем в прошлом. Но подъем идет, пусть и не достигает величин аналогичного периода 2022-го", - добавил Нетесов.

Он напомнил, что людям, принадлежащим к группам повышенного риска, следует носить маски и меньше появляться в местах большого скопления людей.