В Туве закрыли автодорогу рядом с границей с Монголией

Причиной стал сход лавины

ТАСС, 7 декабря. Сход лавины произошел на автодороге Мугур-Аксы - Хандагайты в Туве. Движение транспорта на автодороге закрыто, говорится в сообщении республиканского главка МЧС.

"На 45 км региональной автодороги Мугур-Аксы - Хандагайты в местечке Барлык произошел сход снежной массы с горы. Проезд временно закрыт для всех видов транспорта", - сообщили в ведомстве. Автодорога проходит вдоль границы с Монголией.

Сейчас на месте схода работает спецтехника для расчистки автодороги.

По информации Среднесибирского УГМС, в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно. По данным Тувинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по Сибирскому федеральному округу, 7 декабря в республике ожидается снег, порывы северо-западного ветра местами 25 м/с и более, метель, на дорогах гололедица, снежные заносы.