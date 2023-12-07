В Новокузнецке задержали вылет авиарейсов

Причиной стала непогода

КЕМЕРОВО, 7 декабря. /ТАСС/. Пять авиарейсов из Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга, а также в обратном направлении задержаны в аэропорту Новокузнецка из-за непогоды, сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Сегодня у нас не смогли приземлиться самолеты из-за плохого сцепления на искусственной взлетно-посадочной полосе, образовавшейся по причуде природы. При переходе из снежного плюс 3 градуса в суровые минус 18 градусов никакие химреагенты не помогут", - говорится в сообщении.

По данным онлайн-табло, задержки составляют от 2 до 6 часов. Речь идет о рейсах авиакомпаний "Сибирь" (Домодедово, Новосибирск), Red Wings (Екатеринбург), "Аэрофлот" (Шереметьево) и "Северный ветер" (Санкт-Петербург).

Ранее синоптики сообщали, что в Кемеровской области по 7 декабря в регионе действует циклон с сильным порывистым ветром и осадками, из-за чего в четверг температура снижалась местами до минус 26 градусов.