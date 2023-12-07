Переправу между Сахалином и материком закроют из-за ремонта подъемного моста

ХАБАРОВСК, 7 декабря. /ТАСС/. Работу паромной переправы Ванино (Хабаровский край) - Холмск (Сахалин), связывающей остров с материком, приостановят на шесть дней на время ремонта подъемного моста. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.

"По информации ФГУП "Росморпорт", с 7 по 12 декабря 2023 года ожидается закрытие движения через паромную переправу Ванино - Холмск - Ванино. Решение о закрытии принято в связи с ремонтными работами подъемно-переходного моста в порту Ванино", - говорится в сообщении.

Перевозка автотранспортных средств в эти дни производиться не будет.

Переправа Ванино - Холмск функционирует с 1973 года. Это единственный морской путь между Сахалином и материком, обеспечивающий доставку в островной регион товаров народного потребления и перевозку пассажиров. Ежегодно перевозится более 12 тыс. тонн грузов и около 20 тыс. пассажиров.