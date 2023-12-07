В Красноярске за сутки выпало более половины месячной нормы снега

Специалисты за сутки зафиксировали 16 мм

КРАСНОЯРСК, 7 декабря. /ТАСС/. Более половины от месячной нормы снега выпало в Красноярске за последние 24 часа. Такое количество снега является рекордным для 7 декабря, сообщил ТАСС ведущий синоптик Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Дмитрий Ульянов.

"Вчера за день выпало 4 мм снега, сегодня за ночь выпало 12 мм снега при месячной норме в 31 мм", - сказал он, добавив, что наблюдения ведутся с 1914 года. "Да, перекрыли рекорд. Предыдущий был в 2008 году, тогда за сутки выпало 9,3 мм, сейчас только за ночь - 12 мм", - отметил синоптик.

Улицы и дороги в городе сейчас сильно засыпаны снегом. По данным сервиса "Яндекс. Пробки", загруженность дорог оценивается в 6 баллов, утром пробки достигали 9 баллов. Пешеходы жалуются на большое количество снега во дворах и сложностях при передвижении. По данным Гидрометцентра, высота снежного покрова составляет 38 см.