В Хабаровском крае из-за непогоды закрыли дорогу от Советской Гавани до Ванино

Ограничение ввели для движения пассажирских автобусов и грузовиков

ХАБАРОВСК, 7 декабря. /ТАСС/. Движение автобусов и грузовиков ограничили от Советской Гавани до Ванино, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"С 13:15 (06:15 мск) 7 декабря введено ограничение для движения пассажирских автобусов и грузового транспорта на дороге Советская Гавань - Ванино", - говорится в сообщении в телеграм-канале управления.

На Хабаровский край оказывает влияние снежный циклон. На территории Советско-Гаванского, Ванинского, Николаевского, Ульчского, Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского районов идет снег, местами сильный. Усиливается ветер. В самом северном Охотском районе в пятницу прогнозируется снег с метелью, ветер до 18-23 м/с с порывами до 24-29 м/с. Утром для автобусов закрылся участок федеральной трассы Хабаровск - Лидога с подъездом к Комсомольску-на-Амуре.