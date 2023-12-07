В Казахстане одобрили закон о ратификации протокола к Конвенции о правах ребенка

Это подтверждает приверженность государства расширению механизмов правовой защиты детей, отметили в комитете по социально-культурному развитию и науке Сената республики

АСТАНА, 7 декабря. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана на пленарном заседании одобрил закон "О ратификации факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений", который регулирует подачу жалоб в Комитет ООН по правам ребенка. Трансляция заседания ведется на сайте законодательного органа.

Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений, был принят Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 2011 года. Он является дополнительным соглашением к Конвенции ООН о правах ребенка, которую Казахстан ратифицировал в 1994 году.

"Задачей закона является ратификация протокола, устанавливающего механизмы рассмотрения индивидуальных жалоб детей или их родителей (законных представителей) в случаях нарушения прав, закрепленных в Конвенции о правах ребенка. В соответствии с протоколом дети либо их представители могут напрямую подавать жалобы о нарушении своих прав в Комитет ООН по правам ребенка, который в свою очередь рассматривает каждое дело и принимает решения, содержащие конкретные рекомендации государствам-участникам", - говорится в заключении комитета по социально-культурному развитию и науке Сената.

В нем отмечается, что принятие документа подтверждает приверженность Казахстана обеспечению прав детей и расширению механизмов их правовой защиты.

После принятия парламентом закон "О ратификации факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений" поступит на рассмотрение президенту Казахстана.