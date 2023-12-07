В Магаданской области объявили экстренное предупреждение из-за метели и ветра

По данным МЧС, в регионе наблюдается потепление из-за китайского циклона

ТАСС, 7 декабря. Специалисты пожарно-спасательного центра Магаданской области объявили экстренное предупреждение в связи с непогодой, которая ожидается 8 декабря.

"8 декабря 2023 года сохраняется вероятность возникновения чрезвычайной ситуации в Магадане, Омсукчанском МО и существует в Ольском МО, связанной с повреждением (обрывом) линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов, переметов на дорогах, скоплением автотранспорта на перевалах, возникновением дорожно-транспортных аварий", - сообщается на сайте центра.

Также в ГУ МЧС по региону ТАСС сказали, что сильные морозы покинули большую часть края - однако это не исключает серьезных погодных последствий.

"Пришел китайский циклон, который принес с собой сильное потепление. Поэтому сильных морозов в ближайшее время не ожидается", - отметили в ведомстве.

ФГБУ "Колымское УГМС" также сообщает, что 8 декабря в Магадане, местами в Ольском, на побережье Омсукчанского муниципального округа ожидается ветер восточный 15-20 м/с с метелью. Местами в континентальной части Ольского муниципального округа ожидается сильный снег.