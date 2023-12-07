В Запорожской области у жителя изъяли два противотанковых ракетных комплекса

Подозреваемый на допросе сообщил, что нашел оружие в лесу в 2022 году

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Полицейские изъяли у жителя поселка Розовка Запорожской области два переносных противотанковых ракетных комплекса, сообщили в ГУ МВД по региону.

"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий участковые совместно с оперативниками из временного управления МВД России в Запорожской области изъяли у сорокалетнего местного жителя два переносных противотанковых ракетных комплекса иностранного производства", - говорится в сообщении.

Подозреваемый на допросе сообщил, что нашел оружие в лесу в 2022 году. После этого он его перепрятал и рассчитывал в дальнейшем продать. Все изъятое направлено на экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 222 УК РФ (незаконное хранение, приобретение оружия и боеприпасов).