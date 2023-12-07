Школы Кургана ушли на дистанционное обучение из-за морозов

В регионе также перенесли фестиваль ГТО среди государственных и муниципальных служащих

ТАСС, 7 декабря. Очные занятия в школах Кургана отменили из-за морозов. Учащиеся всех смен с 1-го по 11-й класс будут заниматься в дистанционном формате, сообщили в администрации города.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями 7 декабря 2023 года занятия в школах города Кургана с 1-го по 11-й класс включительно первой и второй смены в очной форме отменяются. Занятия проводятся с использованием дистанционных образовательных технологий", - говорится в сообщении.

Также в регионе из-за морозов фестиваль ГТО среди государственных и муниципальных служащих, запланированный на 9 декабря, перенесли на 20 декабря, сообщили в управлении по физической культуре и спорту области.

В Госавтоинспекции региона призвали водителей без острой необходимости не покидать пределы населенных пунктов и отказаться от поездок на дальние расстояния на личном автомобиле. "В случае вынужденной поездки быть особо внимательными и проводить тщательный осмотр автомобиля перед поездкой. Следует заранее запастись теплыми вещами, перчатками, продуктами, термосом с горячим чаем, зарядить мобильные телефоны. Также важно иметь достаточный запас топлива для автомобиля и стеклоомывающей незамерзающей жидкости, лопату, скребок и провода для запуска двигателя", - рассказали в ведомстве.

Сейчас в Кургане, по данным Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона, -30,5 градуса. На территории области днем ожидается до -32 градусов, ночью - до -44.