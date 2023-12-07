В Нижневартовске ввели масочный режим в школах из-за роста случаев ОРВИ

Меры профилактики рекомендовали также ввести во всех организациях города

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 декабря. /ТАСС/. Масочный режим ввели в образовательных организациях Нижневартовска из-за роста заболеваемости ОРВИ. Дети в школах и детсадах будут разобщены, сообщается в Telegram-канале администрации муниципалитета.

"По информации Роспотребнадзора, за последнюю неделю количество заболевших граждан в сравнении с предыдущей неделей увеличилось на 13,8%. Эпидпорог ОРВИ и гриппа выше средних многолетних показателей на 34,8%. Чтобы не допустить дальнейшего роста заболевших, с 7 декабря для родителей и коллективов образовательных организаций вводится масочный режим - необходимо использовать маски сотрудниками организаций и посетителями при нахождении в общественных местах в закрытых помещениях", - говорится в сообщении.

Также масочный режим рекомендовали ввести во всех организациях города, чтобы не допустить дальнейшего роста числа заболевших. Кроме того, у детей в дошкольных организациях теперь все занятия будут проходить только в своих группах, а у школьников - в классах, без смены кабинетов.