Состояние отравившихся на Камчатке строителей оценивают как удовлетворительное

По предварительным данным, у них диагностировали гастроэнтерит

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 декабря. /ТАСС/. Медики на Камчатке оценивают состояние отравившихся 41 строителя нового терминала аэропорта как удовлетворительное. Все они находятся в лечебных учреждениях края, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Сегодня проводятся лабораторные исследования для постановки и уточнения диагноза пациентов. Все граждане получают специализированное лечение в инфекционных отделениях Камчатского края, и отмечу, что никто из пациентов еще не выписан из медицинских учреждений. Лабораторные анализы находятся в работе, и окончательный диагноз еще уточняется. Состояние граждан оценивается как удовлетворительное", - сказала главный внештатный специалист по эпидемиологии Министерства здравоохранения Камчатского края Елизавета Варады, ее слова приводит пресс-служба.

Ранее сообщалось, что предварительная причина госпитализации рабочих - гастроэнтерит. При этом, по информации на 6 декабря от пресс-службы авиаузла, 10 человек выписали из лечебных учреждений, сегодня она не подтвердилась. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Камчатскому краю Владимиру Кулакову представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ночью 6 декабря более 40 рабочих, занятых на строительстве нового терминала аэропорта города Елизово на Камчатке, госпитализировали из-за пищевого отравления.