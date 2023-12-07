Пленный украинец заявил, что командиров ВСУ нет на передовой

Они управляют подразделениями дистанционно, рассказал военнослужащий 17-й бригады ВСУ Артем Слабченко

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) управляют своими подразделениями дистанционно, на передовой они не появляются. Как рассказал пленный военнослужащий 17-й бригады ВСУ Артем Слабченко, видео с которым распространило Министерство обороны РФ, также на передовую не доезжает волонтерская помощь.

"Волонтерская помощь до передка не доезжает, все остается где-то там, где командиры. Командиров тоже не видно в глаза - не приезжают, не показываются, дистанционно управляют", - сказал Слабченко.

По его словам, ему привезли повестку домой, после чего сразу забрали, медицинская комиссия также прошла "образно".

"Дела обстояли там (в 17-й бригаде ВСУ - прим. ТАСС) плохо, моральный дух, психологический дух у всех упавший. Никто воевать не хочет. Все болеют. Инвалидов много, потерь много, 300-х (раненых - прим. ТАСС) много. Без вести пропавших много тоже. С обеспечением тоже плохо", - обрисовал ситуацию Слабченко.