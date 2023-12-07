В Новосибирской области намерены запустить цифровую платформу для координации при ЧС

Как сообщил министр цифрового развития региона Сергей Цукарь, система позволит работать с обращениями жителей, управлять планами и сценариями реагирования, силами и средствами, а также прогнозировать развитие ЧС

НОВОСИБИРСК, 7 декабря. /ТАСС/. Региональную цифровую платформу для координации сил и средств при ликвидации ЧС с целью улучшения качества и скорости реагирования разработали в Новосибирской области. Ее запустят в работу в 2024 году, сообщил министр цифрового развития региона Сергей Цукарь на сборе по подведению итогов деятельности Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС области.

"Ключевым элементом цифровой трансформации стала разработка в 2023 году региональной платформы координации сил и средств РС ЧС аппаратного программного комплекса "Безопасный город" и интеграция существующих средств автоматизации на единую платформу. Сейчас проводятся аттестационные мероприятия по информационной безопасности. В январе-феврале следующего года платформа будет введена в промышленную эксплуатацию", - сказал он.

По словам министра, основная цель платформы - повышение качества и скорости реагирования на ЧС, а также предупреждение таких ситуаций. Система позволяет работать с обращениями жителей о ЧП, управлять планами и сценариями реагирования, управлять силами и средствами, а также прогнозировать развитие ЧС. Цифровой сервис подбирает четкий алгоритм действий для операторов экстренных служб, которые, выполняя алгоритм, заполняют соответствующий чек-лист.

"К платформе подключены датчики аварийных химически опасных веществ для мониторинга состояния воды. Соответственно, в случае отклонения от нормы система регистрирует инцидент и доводит информацию до уполномоченных органов ", - пояснил Цукарь.

Министр добавил, что в 2024 году на платформу планируется внедрение модуля мониторинга за ситуацией на водных объектах с помощью видеонаблюдения, а также создание цифровой карты безопасных мест для купания. Как сообщал летом глава ГУ МЧС Виктор Орлов, количество людей, погибших во время происшествий на водоемах в Новосибирской области, выросло более чем в два раза.