Движение на региональной дороге в Республике Алтай ограничили из-за снегопада

Ограничение будет действовать до 8 декабря

ТАСС, 7 декабря. Движение для всех видов транспорта закрыли на дороге регионального значения Кош-Агач - Беляши в Республике Алтай из-за снегопада. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства регионального развития.

"Временно прекращено движение транспортных средств на региональной автомобильной дороге Кош-Агач - Беляши на участке км 52+000 - км 90+000 из-за продолжающейся непогоды, сопровождающейся обильным снегопадом с сильными порывами ветра", - говорится в сообщении.

Согласно приказу ведомства, прекращение для всех видов транспортных средств будет действовать до 8 декабря. Ранее также из-за схода лавины ввели ограничение движения на участке автомобильной дороги регионального значения Акташ - Улаган - Балыктуюль возле села Акташ.

По данным Горно-Алтайского ЦГМС, с 9 по 13 декабря на территории Республики Алтай ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами до -35 градусов. Объявлено штормовое предупреждение.

Автодорога Кош-Агач - Беляши расположена в гористой местности в Кош-Агачском районе Республики Алтай, протяженность трассы составляет 140 км.