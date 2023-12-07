В Иркутске открыли аллею славы русского хоккея и ледовую инсталляцию об истории бенди

Эти события приурочены к празднованию 100 лет с момента зарождения в городе хоккея с мячом

ИРКУТСК, 7 декабря. /ТАСС/. Аллея славы иркутского хоккея с мячом и ледовая инсталляция более чем из 25 фигур открылись в Иркутске, который в 2023 году отмечает 100 лет с момента зарождения в городе русского хоккея, передает корреспондент ТАСС.

"Иркутск в этом году празднует 100-летие хоккея с мячом. В 1923 году начались первые соревнования, создалась первая команда, она называлась "Свердловский транспортник". К этому событию мы приурочили создание ледовой экспозиции, это ледовая инсталляция дворового исторического хоккея в шапках, коньках на валенках. [Также установлены] информационные стенды о хоккеистах, которые прославляли и прославляют наш город", - сообщила журналистам представитель департамента внешних коммуникаций группы "Эн +" Елена Харламова. Компания оказывает спонсорскую поддержку проекту "Ледовый город. Счастье чистой воды", который в ноябре стартовал в Иркутске. Открытие аллеи славы и ледовой экспозиции стало частью этого проекта.

Аллея славы представляет из себя стенды с информацией о хоккеистах из Иркутской области, добившихся успехов в спортивной карьере. Всего организаторы представили таким образом порядка 20 хоккеистов. Экспозиция из ледовых скульптур в свою очередь изображает хоккейную баталию, также в ней воплощена история иркутского бенди. Прообразом некоторых скульптур стали ветераны иркутского хоккея. Над созданием инсталляции работали 15 мастеров.

Проект "Ледовый город. Счастье чистой воды" предусматривает создание до конца декабря по туристическому маршруту арт-объектов из байкальского льда, проведение конкурса ледовой скульптуры. В 2022 году Иркутск стал победителем конкурса на распределение субсидий, организованного Федеральным агентством по туризму. Муниципалитет получил более 37 млн рублей на реализацию проекта. С учетом спонсорской поддержки, всего на проект привлечено почти 50 млн рублей.