Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим при стрельбе в Брянске

Стрельба в гимназии в Брянске

На месте происшествия в городе работают бригады скорой помощи

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим в результате стрельбы в Брянске, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

"На месте происшествия в Брянске работают бригады скорой помощи. Оказание медицинской помощи пострадавшим взял на личный контроль министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. По его поручению для пострадавших будут организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных клиник. Координацию помощи пострадавшим осуществляет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", - говорится в сообщении.