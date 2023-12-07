Попова заявила о готовности мобильных лабораторий к отправке в Уганду и Бурунди

Работы осуществляются в рамках программы сотрудничества со странами африканского континента, отметила глава Роспотребнадзора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Две мобильные лаборатории Роспотребнадзора, в рамках сотрудничества со странами африканского континента, произведены и готовы к отправке в Уганду и Бурунди. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова.

"Мы реализуем программу сотрудничества со странами африканского континента. Подписаны документы о взаимодействии с Бурунди, Руандой, Угандой, Республикой Конго. Для партнеров из Уганды и Бурунди произведены и готовы к отправке мобильные лаборатории Роспотребнадзора. Эта отправка происходит буквально в текущее время", - сказала она на IV Международной научно-практической конференции "Противодействие новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям".

Попова также отметила, что в настоящее время создано четыре совместных научных центра по изучению инфекций: во Вьетнаме, Гвинее, Венесуэле и Бурунди.