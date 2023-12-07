В марте 2024 года национальную премию веб-контента вручат в новых номинациях

К традиционным блокам номинаций добавилась категория "Искусственный интеллект и искусство"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Церемония вручения Национальной премии в области веб-контента пройдет в марте 2024 года. К традиционным блокам номинаций добавилась категория "Искусственный интеллект и искусство", в рамках которой наградят проекты, созданные при помощи искусственного интеллекта, сообщили в пресс-службе премии.

"Национальная премия в области веб-контента, которая проходит с 2018 года, представляет новый блок номинаций "Искусственный интеллект и искусство", в рамках которого будут награждены проекты, созданные при участии и с использованием возможностей ИИ. Пятая церемония вручения премии пройдет в марте 2024 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте премии.

Среди новых номинаций - "Создание аудиовизуального контента с участием ИИ - художественные проекты, документальные и анимационные (фильмы и сериалы)", "Образовательно-познавательный контент", "Цифровое арт-видео/инсталляции", "Музыкальное видео" и другие.

Также сохранятся традиционные блоки номинаций - "PROконтент", где награждают лучшие российские онлайн-проекты и интернет-сериалы, и "PROдвижение", в котором отмечают лучшие промо-кампании.

Прием работ для участия откроется 15 января на сайте премии.

Национальная премия в области веб-контента вручается с 2018 года. Она отражает главные тренды года в области интернет-контента.