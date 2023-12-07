В РФ около половины кабинетов спортивной медицины не соответствуют требованиям оснащения

Заместитель министра здравоохранения Андрей Плутницкий сообщил, что в некоторых регионах страны отделения и кабинеты спортивной медицины вовсе отсутствуют

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Только чуть более половины кабинетов спортивной медицины в России соответствуют установленным требованиям по организации и стандартам оснащения. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий.

"В России функционирует 121 врачебно-физкультурный диспансер и центр лечебной физкультуры, <...> 39 филиалов, 145 отделений спортивной медицины, 346 кабинетов спортивной медицины. <...> Требования по организации, включая стандарты оснащения отделений и кабинетов спортивной медицины, установлены приказом Минздрава России. У нас, к сожалению, только чуть более половины кабинетов спортивной медицины соответствуют установленным требованиям. Вопросы достаточного материально-технического обеспечения по-прежнему актуальны и по-прежнему требуют внимания", - сказал он на XVIII Международной научной конференции по вопросам состояния и перспективам развития медицины в спорте высших достижений "СпортМед - 2023".

Плутницкий также уточнил, что в некоторых регионах страны отделения и кабинеты спортивной медицины вовсе отсутствуют. В частности, в Калининградской и Новгородской областях, Ингушетии, Хабаровском крае и Чукотском автономном округе. "У нас врачебно-физкультурные диспансеры осуществляют медицинское обеспечение прикрепленных к диспансерам спортсменов сборных команд и физкультурников субъектов РФ. В настоящее время на диспансерном учете состоят 7,8 млн человек. Количество прикрепленных спортсменов, занимающихся на этапах спортивной подготовки, увеличилось по сравнению с 2022 годом, сейчас это 3,7 млн человек. Увеличилось количество обращений во врачебно-физкультурную службу - сейчас это 4,4 млн человек в год", - отметил замминистра.