Ветераны СВО смогут участвовать в Паралимпийских играх

Председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева назвала спорт одним из самых эффективных инструментов для реабилитации участников специальной военной операции

КРАСНОЯРСК, 7 декабря. /ТАСС/. Ветераны специальной военной операции (СВО) смогут участвовать и завоевывать призовые места в Паралимпийских играх. Об этом на заседании Координационного совета МАСС по физической культуре и спорту сообщила председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

"Мы проводим наши "Кубки защитников Отечества", они вдохновляют нас больше и больше. <…> Наши ребята показывают великолепные, беспрецедентные успехи в спорте. Многие впервые открыли перед собой эти навыки и настолько хорошо у них получается, что они, действительно, идут уже в паралимпийский спорт. Мы их готовы отстаивать, поддерживать в этом. Как только это получится (участие России в Паралимпийских играх - прим. ТАСС), я уверена, что наши паралимпийцы порвут весь мир своими успехами. Поэтому мы хотели бы, чтобы спорт паралимпийский развивался", - сказала Цивилева.

По ее словам, спорт является одним из самых эффективных инструментов для реабилитации участников СВО.

В Красноярске 8 декабря стартует "Кубок защитников Отечества Красноярского края" среди ветеранов СВО. Для участия в нем со всего региона приехали более 70 участников. В программе - соревнования по настольному теннису, дартсу, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, армспорту, пауэрлифтингу. Перед стартами пройдут мастер-классы с участием спортсменов-паралимпийцев.