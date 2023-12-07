В Херсонской области объявили конкурс на лучший видеоролик об изменениях за год

Для участия требуется снять репортаж, хронометраж которого будет до одной минуты

ГЕНИЧЕСК, 7 декабря. /ТАСС/. Конкурс на лучший видеоролик о том, как изменилась жизнь в регионе за год, открылся в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"Любой желающий херсонец или гость региона может принять участие в конкурсе на лучший видеорепортаж о том, как изменилась Херсонская область за минувший год. Отремонтированная дорога, школа, парк или любое другое видимое позитивное изменение может стать темой для репортажа в рубрике "Народный корреспондент", - написал он в своем Telegram-канале.

Для участия требуется снять видео, хронометраж которого будет до одной минуты, сопроводить его комментарием и загрузить в специальный бот @korrespondent_video_bot.

Как уточнил Сальдо, видео будут опубликованы на информационных ресурсах Херсонской области. По результатам народного голосования будут определены победители рубрики "Народный корреспондент", которые в качестве призов получат ноутбуки и смартфоны.