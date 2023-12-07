СФ одобрил закон об увеличении возраста детей, чьим матерям разрешено УДО

Новые нормы увеличивают возраст детей до четырех лет

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, повышающий с трех до четырех лет возраст детей, чьи матери, совершившие преступления небольшой тяжести, могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение (УДО) или замену неотбытой части наказания на более мягкую.

Соответствующие изменения вносятся в Уголовный кодекс РФ. Согласно действующей редакции, УДО может быть применено при отбытии не менее одной четверти срока наказания за преступления небольшой тяжести беременной женщиной или матерью ребенка до трех лет, который находится в доме ребенка исправительного учреждения. Таким женщинам также предоставляется право на замену неотбытой части наказания на более мягкое.

Новые нормы увеличивают возраст детей до четырех лет.

Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.