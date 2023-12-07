Новыми донорами стали 323 тыс. участников Всероссийского марафона "ДавайВступай!"

Глава ФМБА России Вероника Скворцова заявила, что вклад этой акции огромен

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Новыми донорами по итогам Всероссийского марафона "ДавайВступай!" стали 323 тыс. человек, вклад этой акции огромен. Об этом сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

"Мы включили в состав доноров 323 тыс. человек <…>. Из них 30 тыс. уже составили отряд кандидатных доноров костного мозга и гемопоэтических клеток. То есть вклад этой акции оказался огромен", - сказала она на мероприятии "Развитие Федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Достижения и перспективы" на Международной выставке-форуме "Россия".

Скворцова напомнила, что агентство запустило марафон в поддержку донорского движения сентябре 2023 года. Он проходил 71 день - до 10 ноября. В нем участвовали все регионы страны, добавила руководитель ФМБА России.

"[В ходе марафона] было проведено более 600 донорских акций, более 200 образовательных программ, разъяснительных, информационных. Более 140 организаций Службы крови и более 70 медицинских организаций Федерального медико-биологического агентства были задействованы в этой акции", - пояснила она.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.