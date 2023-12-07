СФ разрешил главам советов многоквартирных домов выступать в суде без доверенностей

В настоящее время председатель совета МКД выступает в суде в качестве представителя только на основании доверенностей собственников

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на заседании закон, который разрешает председателю совета многоквартирного дома (МКД) выступать в суде по делам, связанным с управлением домом и предоставлением коммунальных услуг, без доверенностей в случае, если такими полномочиями его наделило общее собрание собственников помещений.

В настоящее время председатель совета МКД выступает в суде в качестве представителя только на основании доверенностей собственников. Однако, как подчеркивается в сопроводительных материалах к закону, собрать со всех собственников в доме доверенности зачастую непросто.

Закон вносит в статью 161.1 Жилищного кодекса РФ изменения, которые позволят выступать председателю совета в суде без доверенности в случае наделения его таким полномочием по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Согласно документу, решение общего собрания собственников о наделении председателя совета МКД полномочием по выступлению в суде в качестве их представителя должно быть оформлено протоколом общего собрания. Он должен содержать перечень процессуальных действий, которые председатель совета МКД вправе совершать от имени собственников для реализации переданных ему полномочий по выступлению в суде.

Реализация инициативы позволит упростить и сделать более эффективным процесс защиты прав собственников в суде, отмечается в материалах. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.