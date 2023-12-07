В РФ менее трети вузов имеют инфраструктуру для летнего отдыха

Как сообщила замминистра науки и высшего образования России Ольга Петрова, в 2023 году выросло количество вузов, которые вкладывают ресурсы в эту инфраструктуру

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Только 30% вузов располагают инфраструктурой для оздоровительного отдыха, сообщила замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

"К сожалению, по статистике мы видим, что только 30% вузов имеют у себя инфраструктуру, которая принимает студентов для оздоровления. При этом <...> 139 - это круглогодичная основа и 138 - это только летний отдых", - сказала она на совместном заседании двух комитетов Госдумы - по науке и высшему образованию и по контролю.

По словам замминистра, министерство отмечает, что инфраструктура для оздоровительного отдыха в вузах устаревает. Вместе с тем в 2023 году выросло количество вузов, которые вкладывают ресурсы в эту инфраструктуру. Общая сумма вложений на данный момент составляет почти 1 млрд рублей.

По прогнозам министерства, по итогам года на университетских базах отдохнет около 114 тыс. человек.