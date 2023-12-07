В России требуется 5 тыс. операций по трансплантации костного мозга в год

Число потенциальных доноров за последнее время увеличилось в 2,6 раза, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Прогнозная потребность в трансплантации костного мозга в России составляет 5 тыс. операций в год, при этом число потенциальных доноров за последнее время увеличилось в 2,6 раза. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Сегодня у нас на повестке дня не менее важный вопрос, который связан с дальнейшим развитием донорства костного мозга. И над этой темой все вместе мы очень серьезно работаем. На сегодняшний день прогнозная потребность трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток составляет порядка 5 тыс. в год. Из них неродственных доноров - 650 случаев в год", - сказала она на подведении итогов первого года работы Федерального регистра доноров костного мозга на Международной выставке-форуме "Россия".

Вице-премьер напомнила, что модернизация службы крови в России была запущена в 2008 году. По ее словам, этот процесс охватил все регионы страны и позволил оснастить станции переливания крови высокотехнологичным медицинским оборудованием. "Благодаря этому доля доноров, которые сдают кровь безвозмездно, возросла до 99%. Это очень хороший и важный результат для нашей страны, который говорит о неравнодушии тех, кто приходит в службу крови для того, чтобы сдать кровь и помочь нуждающимся. Объем подготовки компонентов крови автоматическими методами за этот период тоже существенно увеличился - в два раза, с 15% до 30%", - отметила Голикова.

Она напомнила, что с 1 сентября 2022 года работает Российский федеральный регистр доноров костного мозга. В его систему погружены данные как государственных организаций, так и некоммерческих локальных регистров. "И если на старте, в сентябре 2022 года, когда федеральный регистр запускался, мы имели данные, собранные за 10 лет о 112 тыс. донорах костного мозга, то за прошедший период эта цифра увеличилась в 2,6 раза и составила 301 тыс. потенциальных доноров. Это очень хороший результат. Нам нужно, чтобы не менее 95% пациентов удавалось найти <...> неродственного донора, иметь в системе 500 тыс. доноров. И с учетом тех темпов, которыми мы идем, эта задача для нас вполне решаема", - отметила Голикова.

На площадке выставки в режиме ВКС также состоялось открытие высокотехнологичной лаборатории прикладной иммуногенетики в Кировском научно-исследовательском институте гематологии и переливания крови ФМБА России. По словам вице-премьера, центр сможет проводить до 100 тыс. типирований доноров костного мозга в год.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.