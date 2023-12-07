В Екатеринбурге около 4 тыс. человек совершили крестный ход

Ковчег с мощами великомученицы Екатерины пронесли от Свято-Троицкого кафедрального собора к храму-часовне святой Екатерины

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Около 4 тыс. человек приняли участие в крестном ходе с ковчегом с мощами великомученицы Екатерины в Екатеринбурге, несмотря на 30-градусный мороз. Святыню пронесли от Свято-Троицкого кафедрального собора к храму-часовне святой Екатерины, где будет находиться ковчег, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

"По предварительным данным, порядка 3,7 тыс. уральцев и гостей города приняли участие в главных Екатерининских богослужениях. Екатерининские морозы не стали помехой для верующих", - говорится в сообщении.

7 декабря РПЦ чтит память святой великомученицы Екатерины, которая считается покровительницей Екатеринбурга. Ковчег был представлен екатеринбуржцам 6 декабря на Всенощном бдении, открывшем празднования памяти святой.

"Для нас было несколько неожиданно и очень приятно, когда мы услышали, что глава Республики Крым Сергей Аксенов со своей супругой в дальних краях обрели частицу мощей святой великомученицы Екатерины и замыслили передать ее именно городу Екатеринбургу. Мастера, ювелиры крымские, сделали замечательный ковчег", - отметил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

В этом году Екатеринбург отмечает свое 300-летие. В декабре 2018 года был сформирован оргкомитет по подготовке к юбилею. История города началась в 1723 году, когда на железоделательном заводе у реки Исети был осуществлен пробный пуск ковочных молотов.