В Забайкалье заболеваемость COVID-19 выросла на 23% за неделю

Заболеваемость ОРВИ в регионе увеличилась за неделю на 27,8%

ЧИТА, 7 декабря. /ТАСС/. Показатели заболеваемости COVID-19 в Забайкальском крае выросли на 23% за неделю. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"За 48-ю неделю зарегистрировано 1 676 случаев COVID-19. Показатель заболеваемости составил 168,9, что на 23,2% выше предыдущей недели. В 91,5% случаев COVID-19 протекает в клинической форме ОРВИ", - говорится в сообщении.

Коронавирус за эту неделю зарегистрировали в 29 районах Забайкалья, а также в Чите. Заболеваемость ОРВИ также выросла за неделю на 27,8%. Этот показатель выше аналогичного периода 2022 года на 8,6%.

В Забайкалье на дистанционный режим работы перевели 17 школ, а также 111 классов в 44 школах. Не принимают воспитанников в пяти детских садах. В столице региона ввели ограничительные меры. В частности, приостановили массовые спортивные и культурные мероприятия для детей со смешением разных классов или групп. Ввели утренний фильтр, проветривание и дезинфекцию, учителей обязали ходить в масках. В кинотеатрах увеличили перерывы между сеансами для проведения дезинфекции и проветривания.