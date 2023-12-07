Среди них оказался 21 ребенок

НАЛЬЧИК, 7 декабря. /ТАСС/. В Кабардино-Балкарию прибыли 50 беженцев из Сектора Газа, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В Кабардино-Балкарию прибыла группа беженцев из Сектора Газа. Граждане, вынужденно покинувшие Сектор Газа, были доставлены в Москву спецрейсом МЧС России из Каира, а далее в Нальчик", - говорится в сообщении.

Встретили и разместили беженцев сотрудники ГУ МЧС по КБР. 50 человек разместили на базе санатория "Курорт-Нальчик", среди них 21 ребенок. Правительственной комиссией КБР во взаимодействии с профильными министерствами организована встреча беженцев.

В период проживания в санаторном комплексе для беженцев организовали дежурство волонтеров-переводчиков.