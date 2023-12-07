Фальков заявил, что в науку надо входить через исследовательскую магистратуру

По словам министра науки и высшего образования, эффективность аспирантуры в стране еще низка, хотя доля аспирантов, защищающих диссертации в нормативный срок, возросла с 2021 года с 9,5% до 12,9%

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Специальную исследовательскую магистратуру для молодых ученых, которая была бы соединена с аспирантурой, следует учредить в России. Такое мнение выразил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на совместном заседании двух комитетов Госдумы - по науке и высшему образованию и по контролю.

Министр отметил, что эффективность аспирантуры в стране еще низка, хотя доля аспирантов, защищающих диссертации в нормативный срок (три года обучения плюс один год на защиту), возросла с 2021 года с 9,5% до 12,9%. В качестве причин такой ситуации Фальков назвал наличие в аспирантуре многих "лишних людей, которые пришли не в науку, а свои задачи решать".

По мнению министра, есть и другая причина: повышенные требования о наличии трех публикаций. "У нас низкая эффективность аспирантуры в нормативный срок этим стала обусловлена: людям просто не хватает времени высокорейтинговые статьи опубликовать. Когда мы посмотрели: три года обучения плюс два года хотя бы после (многие не успевают после аспирантуры в течение года и защищаются на второй год, и количество таких существенно) - то эффективность аспирантуры уже гораздо выше", - рассказал Фальков.

Министр предложил вместо продления нормативного срока на год более радикальную меру. "Давайте в науку вход сделаем комфортным, раньше. Через исследовательскую магистратуру. И соединим магистратуру с аспирантурой. Как только получил базовое образование - сразу в магистратуру исследовательскую. Там тема, понимание, нацеленность на движение вперед, там уже можно вводить требования по статьям", - сказал он.