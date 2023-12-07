Россияне смогут пройти контроль в поезде и получить посылку по биометрии

Как сообщил вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, "все планируется на следующий год"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Посадка на поезда и другие виды общественного транспорта, проход в метро, получение и отправка посылок "Почтой России" могут стать возможными по биометрическим данным в 2024 году. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

"У нас уже реализован вход на "Госуслуги", электронная подпись, открытие счета в банке. Где планируем дальше развивать: везде, где есть проход или посадка. Мы сейчас с РЖД на эту тему работаем, работаем с "Почтой России" [над возможностью] получения посылок и бандеролей, пробуем масштабировать на другие города вход в метро и вход в общественный транспорт", - сказал он, отметив, что "все планируется на следующий год".

Вторым значимым направлением станет, по словам вице-премьера, создание условий для использования биометрических данных для открытия бизнеса. "Затея в том, что сразу по биометрии открывается счет в банке, [получается] лицензия, разрешение, плюс электронная подпись облачная", - пояснил он.

Третьим направления внедрения биометрии, по словам Григоренко, должна стать замена данными документов, удостоверяющих личность. "Это тоже на 2024 год. <…> В 80%, если не в 90% случаев, мы паспорт используем для того, чтобы подтвердить свою личность - не более. Если есть доверенная среда - информационная система, где есть ваши данные, то вы показываете свое лицо, и зачем вам паспорт", - добавил вице-премьер.

Единая биометрическая система - цифровая платформа, которая позволяет подтвердить личность человека по чертам его лица, голосу. Технология по сбору и хранению биометрических данных реализована в виде государственной информационной системы (ГИС ЕБС).

Создание ГИС ЕБС ведется с 2017 года, в этом году в нее включены все имеющиеся персональные данные от операторов, которые ранее собирали биометрию. В системе нет персональных данных пользователей - информации о паспортах, счетах, адресах, имен и фамилий, что лишает злоумышленников возможности определить, кому они принадлежат. ГИС ЕБС никак не связана с городскими системами видеонаблюдения, не подключена к уличным камерам. Оператором системы является АО "Центр биометрических технологий".