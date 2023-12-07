Комитет Госдумы одобрил продление дачной амнистии для общих построек СНТ

Ее действие планируют оставить в силе до 1 марта 2031 года

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект о продлении до 1 марта 2031 года дачной амнистии - упрощенного порядка регистрации имущества - для зданий и сооружений, относящихся к имуществу общего пользования СНТ, возведенных до 2004 года. Заключение комитета опубликовано в думской базе данных.

"Реализация положений законопроекта позволит обеспечить законные интересы членов садоводческих и огороднических товариществ в части использования объектов общего пользования в этих товариществах. <…> Комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству поддерживает концепцию законопроекта и рекомендует Государственной думе принять в первом чтении проект федерального закона", - указано в документе.

Законопроект внесен в Госдуму 27 ноября группой депутатов и сенаторов во главе с первым вице-спикером Совета Федерации, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком.