Глава Мурманской области заявил о готовности к открытию погранпунктов со стороны Финляндии

По данным издания Yle, республика готова вновь открыть границу с Россией с 14 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. В Мурманской области готовы к открытию пограничных пунктов со стороны Финляндии как с 14 декабря, так и с любой другой даты, и будут обеспечивать безопасность на границе и на автомобильных дорогах, ведущих к ней. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Андрей Чибис.

"Если будет открыт соответствующий погранпереход, то мы, естественно, обеспечим безопасность, в том числе всех трасс, по которым идет движение к границе, и будем действовать в соответствии с уставом. Что это будет и когда, 14 декабря или еще когда, мы будем с вами видеть в режиме реального времени, потому что доверять каким-то заявлениям, слухам нет смысла", - сказал Чибис журналистам на XIII Международном форуме "Арктика: настоящее и будущее".

Он отметил, что все сложности в конце ноября, которые были связаны со скоплением иностранных мигрантов после закрытия финской стороной погранпереходов с Россией, были решены, и сейчас никаких очередей на границе нет. "Мы их обеспечили всем необходимым в наших суровых климатических условиях, тем не менее сегодня все вопросы решены этих людей. Мы полностью обеспечили их безопасность и безопасность наших людей, поэтому мы готовы к любому развитию событий. Наши бывшие партнеры ведут себя не по-партнерски, поэтому решение о закрытии или открытии пропускных пунктов принимается достаточно быстро и непредсказуемо", - заключил Чибис.

Накануне издание Yle со ссылкой на погранслужбу Финляндии сообщило, что республика готова вновь открыть границу с Россией с 14 декабря. Ограждения на границе планируют демонтировать частично, а ограничения могут продлить в любой момент.

С 21 ноября очередь из около 300 человек скопилась на российско-финской границе около пункта пропуска "Салла" в Мурманской области из-за закрытия Финляндией погранпереходов с Россией в других регионах страны. 24 ноября власти Заполярья сообщили, что около 200 иностранцев, у которых было разрешение находиться в России, отправили на автобусах в Санкт-Петербург. Остальные успели перейти границу России с Финляндией до полного закрытия погранпереходов. Несколько десятков иностранцев, которые нелегально находились на территории России, суд постановил депортировать.

О форуме

XIII Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Петербурге 7 - 8 декабря. Организатором форума выступает межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" при поддержке и участии Совета Федерации, Госдумы, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД России, других профильных министерств и ведомств. Генеральный партнер форума - ПАО "ГМК "Норильский никель", официальный спонсор - Банк ВТБ. Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.