Дума приняла закон о сохранении пособия на детей при досрочном выходе из декрета

По действующим нормам, мать или отец, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, получают ежемесячное пособие, пока ребенку не исполнится полтора года, но имеют право на эту выплату, только если не выходят на работу, трудятся на полставки или на дому

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении, пакет законопроектов о сохранении пособий по уходу за ребенком до полутора лет в случае досрочного выхода родителя на работу.

Документы были внесены на рассмотрение палаты парламента правительством РФ в октябре. Изменениями дополняются законы "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" и "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством", а также Трудовой кодекс РФ. Так, право на специальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется за родителем, даже если он решил выйти досрочно на работу до достижения ребенком возраста полутора лет. Новые нормы также распространяются на матерей, уволенных в период беременности и декретного отпуска в связи с ликвидацией их организаций. Уточняется также, что право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком, пока ему не исполнится полтора года, могут иметь те, кто работает дистанционно.

По действующим нормам, мать или отец, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, получают ежемесячное пособие, пока ребенку не исполнится полтора года, но имеют право на эту выплату, только если не выходят на работу, трудятся на полставки или на дому.

Согласно документу, право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком, пока ему не исполнится полтора года, также будут иметь матери и отцы, которые работают в гражданских должностях воинских формирований РФ, находящихся на территориях иностранных государств. Такое право также распространяется на матерей, которые проходят военную службу по контракту, и родителей, служащих в качестве лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, войск национальной гвардии, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения РФ, таможенных органов.

Внедрить такую меру поддержки работающих родителей предложил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме в июне. Он подчеркивал, что государственная поддержка должна служить дополнительным доходом к зарплате, а не ее заменой, поэтому выплачивать все декретные пособия следует в течение всего периода времени, на который они назначены, независимо от того, увеличился доход семьи или нет.

Как ранее отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, сохранение пособия по уходу за ребенком в случае раннего выхода из декрета позволит дополнительно поддержать молодые семьи. По его словам, средний размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет в 2024 году составит 17,8 тысячи рублей, все необходимые средства предусмотрены в федеральном бюджете.