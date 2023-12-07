Многодетные семьи Подмосковья смогут получить денежную выплату взамен земельного участка

Размер выплаты составит 300 тыс. рублей

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Многодетные семьи Московской области, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, смогут получить денежную выплату взамен земельного участка, размер выплаты составит 300 тыс. рублей. Соответствующий закон приняли депутаты Московской областной думы.

"Неоднократно в наш адрес поступали предложения от Объединения многодетных семей с целью сокращения нахождения многодетных семей в очереди на получение бесплатных земельных участков и соблюдения адресности оказания мер поддержки нуждающимся в ней предусмотреть альтернативу получения земельного участка в форме выдачи единовременной денежной выплаты. <…> Проектом закона предлагается предоставить такую возможность - право выбора многодетным, стоящим на учете на получение участка, взамен земельного участка получить единовременную денежную выплату, которую мы предлагаем установить в сумме 300 тыс. рублей", - сказал в ходе заседания председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Он отметил, что пока возможность получения денежной выплаты вместо земельного участка будет распространена на многодетные семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. "Мы хотим посмотреть, как это будет работать, и если увидим востребованность такой меры поддержки, если увидим, что это работает, то готовы выступить с инициативой добавить другие категории многодетных семей. То есть, в перспективе, возможно, всем тем, кто стоит в очереди, предоставить такую возможность выбора", - добавил Голубев.

Как пояснили в пресс-службе Мособлдумы, мера поддержки в виде предоставления денежной выплаты начнет действовать со следующего года.

В пресс-службе также подчеркнули, что со следующего года с целью соблюдения адресности в очередь на получение земли смогут встать многодетные семьи, которые признаны нуждающимися в жилых помещениях и имеют место жительства в Подмосковье не менее 10 лет. Новые условия не коснутся тех многодетных семей, которые уже стоят в очереди на земельный участок. Это около 24 тыс. семей.