В Подмосковье запустили опрос по улучшению организации досуга в парках

Принять участие в опросе может любой житель Московской области

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Министерство культуры и туризма Московской области запустило опрос по улучшению организации досуга на парковых территориях региона. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры Подмосковья.

"На сайте Министерства культуры и туризма Московской области стартовал опрос по улучшению качества предоставления услуг и организации досуга на парковых территориях региона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жителям региона предлагают ответить на вопросы: "Как часто вы ходите в парк?", "Какими платными сервисами и услугами в нем пользуетесь?", "Какие из проводимых в парке мероприятий вам нравятся?", "Насколько вы удовлетворены уровнем организации досуга в парке?". "Ответы на эти и другие вопросы позволят работникам парков понять, в каком направлении им двигаться, что в инфраструктуре нуждается в улучшении и развитии", - уточнили в пресс-службе.

Для участия в опросе на главной странице сайта министерства нужно выбрать "Общественное голосование на портале госуслуг", нажать кнопку "Участвовать" и перейти на "Опрос по улучшению качества предоставления услуг и организации досуга на парковых территориях Подмосковья". Принять участие в опросе может любой житель Московской области.