Представители Москальковой провели в Ереване прием россиян из Карабаха

Уполномоченный по правам человека в РФ сообщила, что в приеме граждан участвовали дипломаты, представители Россотрудничества и русской общины в регионе

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Представители уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой провели в Армении прием россиян - жителей Нагорного Карабаха. Об этом омбудсмен сообщила в Telegram-канале.

"Вчера мои представители прибыли в Армению с гуманитарной миссией, а сегодня в Русском доме в Ереване провели личные приемы соотечественников - жителей Нагорного Карабаха, попавших в трудную жизненную ситуацию", - написала Москалькова.

Она сообщила, что в приеме граждан участвовали дипломаты, представители Россотрудничества и русской общины в Нагорном Карабахе.