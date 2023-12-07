Председатель Госдумы отметил, что она вносит большой вклад в развитие межнационального и межрелигиозного диалога

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил еврейскую общину России с началом Хануки, отметив, что она вносит большой вклад в развитие межнационального и межрелигиозного диалога.

"Поздравляю всю еврейскую общину России с началом светлой Хануки - праздником, который символизирует духовную силу, верность идеалам добра и справедливости", - приводятся слова Володина на официальном сайте Госдумы.

Спикер палаты парламента подчеркнул, что "еврейская община, сохраняя и передавая из поколения в поколение древние традиции и подлинные ценности иудаизма, вносит большой вклад в развитие межнационального и межрелигиозного диалога, укрепление общественного согласия, сбережение культурного многообразия России".

"Желаю счастья и всего самого доброго", - добавил он.