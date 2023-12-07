Собянин: завершили основные работы по реконструкции Люберецких очистных сооружений

Мэр Москвы отметил, что заменена механическая очистка, биологическая, построен второй блок и полностью обеспечивается ультрафиолетовая очистка воды

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел Люберецкие очистные сооружения (ЛОС) АО "Мосводоканал", где проведены основные работы по реконструкции.

"Мы закончили многолетнюю работу по реконструкции Люберецких очистных сооружений, самых крупных в Европе. Полностью заменена механическая очистка, биологическая, построен второй блок (ультрафиолетового обеззараживания) и полностью 100% обеспечивается ультрафиолетовая очистка воды, обеззараживание", - сказал Собянин в ходе осмотра.

В свою очередь руководитель управления Роспотребнадзора по столице Елена Андреева отметила, что до установки блока ультрафиолетового обеззараживания "были отклонения до 85% от норматива".

Генеральный директор АО "Мосводоканал" Александр Пономаренко отметил, что для механической очистки полностью введены модернизрованные песколовки, двухстадийная очистка через пластинчатые решетки, которые на 96% убирают все механические примеси на первой стадии. Для биологической очистки была введена дополнительно система ацидофикации, которая повысила удаление азота и фосфора в аэротенках. "Мы сегодня можем сказать, что мы сбрасываем в Москву-реку воду чище, чем забираем ее для подготовки", - отметил Пономаренко.

Кроме того, были проведены огромные работы по снижению выбросов с неприятным запахом. По словам мэра, количество таких выбросов снизилось в 10 раз за последние годы. "Это, конечно, другие условия жизни, другая экология, которая значительно улучшилась для 2 млн жителей Москвы и Подмосковья", - отметил Собянин.

О проведенных работах

В 2013 году мэром было принято решение о проведении масштабной реконструкции основных объектов ЛОС, целью которой являлось улучшение качества очистки сточных вод, полная автоматизация производственных процессов, повышение энергоэффективности, внедрение безотходных технологий производства, а также устранение неприятных запахов, связанных с работой очистных сооружений.

Первый этап реконструкции - комплекс мероприятий по устранению неприятных запахов с перекрытием основных источников запаха - был завершен в 2017 году. С 2020 года были проведены строительство нового блока механической очистки, реконструкция первого и второго блоков биологической очистки, а также строительство второго блока ультрафиолетового обеззараживания воды.

ЛОС занимают территорию площадью 173 га в районе Некрасовка и являются одним из крупнейших предприятий такого рода в Европе.