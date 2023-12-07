Больницы Подмосковья получили более 200 единиц эндоскопической медтехники

Медтехника поставлена в Видновскую, Щелковскую, Талдомскую, Солнечногорскую, Дмитровскую, Пушкинскую и другие больницы

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Медицинские организации в Московской области в текущем году получили современное оборудование, в том числе видеоэндоскопическое, сообщила первый зампредседателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

"Для проведения высокоточной диагностики необходимо видеоэндоскопическое оборудование. Оно позволяет получить детальное изображение органа и выявить различные заболевания на ранней стадии. Кроме того, оно применяется для проведения малоинвазивных операций и биопсии. С начала года в наши больницы поступило почти 210 единиц эндоскопической медтехники на сумму более 1,1 млрд рублей", - сказала Стригункова, слова которой приводит пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Отмечается, что оборудование приобретено в рамках нацпроекта "Здравоохранение", а также по программе модернизации первичного звена здравоохранения Московской области. Медтехника поставлена в Видновскую, Щелковскую, Талдомскую, Солнечногорскую, Дмитровскую, Пушкинскую и другие больницы.

"На исследования направит лечащий врач при наличии медицинских показаний. Диагностика проводится бесплатно, по полису ОМС", - заключили в министерстве.