Электросамокаты в Подмосковье арендовали более 10 млн раз за сезон

Число поездок по сравнению с прошлым сезоном выросло в 2,5 раза

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Жители и гости Московской области совершили за сезон проката самокатов в 2023 году более 10 млн поездок, что в 2,5 раза превышает прошлогодний показатель, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Сезон проката в большинстве подмосковных городов открылся в середине апреле и завершился в конце ноября в связи с наступлением холодов. За это время сервисом кикшеринга воспользовались более 10 млн раз - лидерами по аренде самокатов стали Красногорск, где совершено более 1,5 млн поездок, Люберцы - свыше 1,3 млн поездок, Мытищи - порядка 1 млн раз", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства - министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика.

В пресс-службе отметили, что число поездок по сравнению с прошлым сезоном выросло в 2,5 раза. В этом году к аренде были доступны больше 40 тыс. электросамокатов, также были оборудованы порядка 13 тыс. парковочных зон. Среднее время аренды составило 20 минут - чаще самокатами пользовались, чтобы сократить пешие маршруты, преодолевая большее расстояние за меньшее время.

"Электросамокаты вскоре станут отличной альтернативой для передвижения на короткие дистанции, что повысит комфорт передвижения жителей и гостей Подмосковья", - подчеркнули в министерстве.